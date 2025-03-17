金秀賢陷感情爭議　MBC：刪減《Good Day》戲份

韓國男星金秀賢日前承認曾與已故女星金賽綸拍拖，由於涉及與未成年交往，因此惹來當地熱議，亦令他的形象插水。MBC電視台3月17日宣布，金秀賢有份參與的綜藝節目《Good Day》將刪減他的出鏡片段。



韓聯社報道，MBC的聲明表示，留意到有關爭議的嚴重程度，並密切監察觀眾的反應，同時會盡量刪減金秀賢曝光的場面。電視台強調，今次決定是為了避免就節目意義出現任何誤解，以及維持觀眾的信任。

金秀賢近日被爆曾於金賽綸15歲時與她拍拖長達6年，他先是否認，但後來卻有愈來愈多證據流出。（IG@soohyun_k216）

報道提到，《Good Day》第5集在16日播出時，金秀賢大部分鏡頭都被刪走，只在團體相中見到他的樣子。而他亦在13日參與拍攝，MBC指正等待金秀賢的經理人公司的官方回應後，才會有進一步決定。

韓國一個娛樂八卦YouTube頻道在10日爆料，指金秀賢曾與當時仍未成年的金賽綸拍拖。他的經理人公司Gold Medalist在14日承認兩人曾拍拖約一年，但強調金賽綸當時已是成年人。