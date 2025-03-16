金秀賢陷醜聞　日本化妝品牌急推大谷翔平廣告　切割潮引猜測

韓星金秀賢深陷醜聞爭議，日前承認與已故女星金賽綸交往過，由於涉及與未成年交往，引發輿論熱議。雖然金秀賢方強調交往時女方已成年，但聲明提及的時間點混亂，網友們並不買單。在此之際，金秀賢代言的日本美妝品牌推出新代言人大谷翔平的新廣告，積極廣告新的活動計畫，時機點引發外界聯想是否想要切割。



金秀賢跟日本球員大谷翔平，都是日本化妝集團高絲旗下全球重要品牌黛珂（Decorte）的廣告代言人，Decorte昨日曝光大谷翔平的新廣告，並宣布品牌的快閃活動，將從3月15日起到下月13日止，在原宿BAKERY CAFE 426 OMOTESANDO，舉辦大谷代言的美容液宣傳活動。

日本美妝廣告推出大谷翔平的新宣傳活動。（instagram@decorte_official）

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這是大谷翔平連續第3年出任該品牌代言人，新廣告成功吸引網友的討論。而金秀賢則是於去年10月擔任Decorte AQ系列的代言人，當時的高人氣還讓官網一度當機，雖然金秀賢醜聞曝光後，品牌方並沒有明說和金秀賢的合作是否生變，但在這時機積極推動新廣告活動，也引發外界猜測。

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事實上，由於金秀賢手上代言及活動相當多，外界都在觀察品牌們的相關處置，這個月底，金秀賢也將在「高雄櫻花季」登場，並在3月30日舉辦粉絲見面會，不過根據台灣的主辦單位指出，目前並沒有收到任何變動的通知，活動一切將照常進行。

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