美國空襲也門53死98傷　稱打死多名胡塞武裝領導人

撰文：洪怡霖
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美國總統國家安全事務助理華爾茲（Mike Waltz）周日（16日）表示，美軍在周六空襲也門的過程中打死多名胡塞武裝（Houthis）領導人。

華爾茲當天在接受美國廣播公司（ABC）採訪時說，特朗普政府將胡塞武裝視為外國恐怖組織，空襲行動「實際上針對多名胡塞武裝領導人並已把他們除掉」。

他說，此次美軍在也門的行動與以往有兩點不同，「一是針對胡塞武裝領導層，二是追究伊朗支持胡塞武裝的責任」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六表示已指示美軍打擊胡塞武裝後，美國周六對也門胡塞武裝採取大規模軍事行動。胡塞武裝周日發表聲明說，美軍空襲已造成53人死亡，另有98人受傷。空襲還造成居民財產和公共設施損失。

也門胡塞武裝周日說，他們當天在紅海對美國「哈里·杜魯門」號航空母艦及其隨行艦隻發動軍事打擊，以回應美軍對胡塞武裝目標的大規模空襲。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）16日受訪時表示，美國對也門胡塞的攻擊，將持續到對方再無能力襲擊國際航運和美國海軍為止。美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）同日也表示，美國將對也門胡塞武裝進行持續打擊，直到對方承諾不再向國際船隻開火。

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胡塞武裝組織Houthis
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