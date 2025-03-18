卡尼抵英晤施紀賢　促特朗普停止無益言論始能啟雙邊對話

撰文：蕭通
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加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首度外訪，在到訪法國與總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤後，他3月17日轉抵英國，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面。卡尼在訪問倫敦期間會見記者，談及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），稱在對方停止對加拿大發表無益言論之前，兩國就未來雙邊關係的談判無法進行。

稱特朗普言論不尊重

卡尼在倫敦表示，希望就加拿大與美國的整體商業和安全關係，進行更全面的討論和談判。「當美國準備好進行對話時，我們非常願意坐下來談判」。對於加拿大對美國加徵報復性關稅，卡尼稱過深思熟慮，而且具有限度。

他又表示，加拿大已曾公開批評特朗普「不尊重人、毫無助益」的言論，認為必須停止才能坐下來討論更廣泛的夥伴關係。卡尼的說法，料針對特朗普近期屢稱加拿大為「第51個州」 等言論。

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晤施紀賢稱兩國擁有共同價值

卡尼同日曾與施紀賢會面。施紀賢表示，卡尼上任初期就到訪英國是件好事，兩國關係持續鞏固，他並感謝卡尼對烏克蘭的支持。他又稱，英加在烏克蘭議題上有相似視角，並具有相同的目標。

卡尼表示，兩國擁有共同價值，兩國處於世界重整秩序的歷史時刻。他又讚揚英國及法國在關鍵時刻，就烏克蘭安全發起「自願聯盟（coalition of the willing）」，他認為對持久的和平方案具決定性。

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同日訪白金漢宮拜會英王查理斯

卡尼同日曾到訪白金漢宮，拜會英王查理斯三世（King Charles III）。查理斯2月發表聲明，紀念加拿大國旗誕生60週年，讚揚加拿大國旗是「一個永遠能激發自豪感和欽佩感的象徵」，讓他回憶起多次訪問加拿大及雙方友誼。

晤馬克龍加強歐洲「可靠盟友」關係

卡尼同日稍早時間與馬克龍會面，強調加強與歐洲「可靠盟友」的關係非常重要，應對日益不穩和危險的世界，又強調加拿大是「非歐洲國家中最歐洲化的國家」，但會盡可能與美國保持正面關係。

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