加拿大總理卡尼尊重特朗普經濟目標 冀盡快通話
撰文：張子傑
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加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman）3月16日表示，新任總理卡尼（Mark Carney）期望可以盡快與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話。
加拿大環球新聞（Global News）報道，希爾曼接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，卡尼日前宣誓就職後，渥太華方面就與華府溝通，並期待與特朗普接觸。
希爾曼表示，卡尼有意與特朗普建立良好及穩固關係，並尊重對方為了提振美國經濟所作出的舉動，但自己亦會為了加拿大而採取同一動作。
特朗普宣布由4月2日起實施對等關稅，希爾曼被問到加拿大會否獲豁免時，只表示上週與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面時，對方表明加拿大將會受影響。
卡尼16日展開法國及英國訪問之旅，料聚焦安全、經濟及貿易合作，之後會停留加拿大努納福特地區的首府伊魁特，重申加拿大在北極圈的主權。他曾稱未有訪美計劃，但希望在適當時刻與特朗普交談。
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