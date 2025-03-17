卡尼上任後首外訪晤馬克龍：加拿大需與可靠的夥伴加強聯繫

英國媒體3月17日報道，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首度外訪，在法國展開這趟外交之旅時表示：加拿大是「非歐洲國家中最歐洲化的國家」（most European of the non-European countries）。卡尼希望加拿大能夠與法國建立更強大的聯盟，以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日對加拿大主權和經濟的強硬態度。



據《衛報》報道，卡尼和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎舉行聯合新聞發布會，期間並沒有提到特朗普，而是表明對經濟和地緣政治危機的一致立場，暗示特朗普發動的貿易戰和「美國優先」外交政策讓其長期盟友陷入困境。

馬克龍表示：「加拿大是獨特的朋友」，並補充說公平貿易比關稅更有效。卡尼用法語和英語發表講話，並強調加拿大與「可靠盟友」（reliable allies）加強聯繫非常重要。

卡尼指：「我希望確保法國和整個歐洲積極地與加拿大開展合作，加拿大是非歐洲國家中最具歐洲特色的國家，我們和你們一樣決心與美國保持盡可能積極的關係。」

一名加拿大高級官員介紹卡尼外訪的情況時表示，總理此行的目的是加強與加拿大兩個創始國的伙伴關係。這位官員說，加拿大是「美國的好朋友，但我們都清楚現時的情況是如何。」

2025年3月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首度外訪，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮見面時握手。（Reuters）

據報道，卡尼上任後首次外訪，選擇造訪兩個構建加拿大早期歷史國家的首都。在14日（周五）的宣誓儀式上，他指出，加拿大是建基於三個民族的基礎上：原住民、法國人和英國人（Indigenous, French and British）。

卡尼當時強調，加拿大與美國有著根本的差異，「永遠不會以任何形式成為美國的一部份」（never, ever, in any way shape or form, be part of the United States）。