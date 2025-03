卡尼上任後首外訪晤馬克龍：加拿大需與可靠的夥伴加強聯繫

英國媒體3月17日報道,加拿大總理卡尼(Mark Carney)上任後首度外訪,在法國展開這趟外交之旅時表示:加拿大是「非歐洲國家中最歐洲化的國家」(most European of the non-European countries)。卡尼希望加拿大能夠與法國建立更強大的聯盟,以應對美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)近日對加拿大主權和經濟的強硬態度。



據《衛報》報道,卡尼和法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在巴黎舉行聯合新聞發布會,期間並沒有提到特朗普,而是表明對經濟和地緣政治危機的一致立場,暗示特朗普發動的貿易戰和「美國優先」外交政策讓其長期盟友陷入困境。

馬克龍表示:「加拿大是獨特的朋友」,並補充說公平貿易比關稅更有效。卡尼用法語和英語發表講話,並強調加拿大與「可靠盟友」(reliable allies)加強聯繫非常重要。

卡尼指:「我希望確保法國和整個歐洲積極地與加拿大開展合作,加拿大是非歐洲國家中最具歐洲特色的國家,我們和你們一樣決心與美國保持盡可能積極的關係。」

一名加拿大高級官員介紹卡尼外訪的情況時表示,總理此行的目的是加強與加拿大兩個創始國的伙伴關係。這位官員說,加拿大是「美國的好朋友,但我們都清楚現時的情況是如何。」

2025年3月17日,加拿大總理卡尼(Mark Carney)上任後首度外訪,與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在愛麗舍宮見面時握手。(Reuters)

據報道,卡尼上任後首次外訪,選擇造訪兩個構建加拿大早期歷史國家的首都。在14日(周五)的宣誓儀式上,他指出,加拿大是建基於三個民族的基礎上:原住民、法國人和英國人(Indigenous, French and British)。

卡尼當時強調,加拿大與美國有著根本的差異,「永遠不會以任何形式成為美國的一部份」(never, ever, in any way shape or form, be part of the United States)。