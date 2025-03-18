歐盟擬向烏克蘭提供400億歐元軍事援助　協商初步取得進展

歐盟成員國在向烏克蘭提供價值高達400億歐元（約3,392億港元）的新軍事援助方面取得了進展，這距離本周舉行的領導人峰會只有幾天時間。



星期一（3月17日）的外長會議結束後，歐盟最高外交事務官員歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說，這項倡議得到了廣泛的政治支持，各方正在就細節進行討論。

自上個月以來，歐盟成員國一直在就價值至少200億歐元的一攬子軍事援助進行談判。這方案的目標是今年交付200萬發火炮彈藥以及防空系統、深度精確打擊導彈、無人機和其他武器。方案還將尋求加強烏克蘭的軍隊組織和軍事工業。

在基輔尋求在美國斡旋之下與俄羅斯談判達成和平協定之際，上述倡議被視為今年向基輔提供基本軍事物資的關鍵途徑。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟特別峰會期間接受訪問。（Reuters）

這項計畫對有意援助的歐盟成員國開放實物和現金捐助途徑，鼓勵每個成員國根據各自的經濟規模做出相應的捐助。知情人士說，大多數成員國都贊成朝着達成協議的方向邁進。

不過，彭博社引述的匿名知情人士說，包括法國和意大利在內的一些國家要求給予更多時間和更多細節。匈牙利則長期以來反對向烏克蘭提供任何援助，無論是軍事還是其他方面。

另一名外交官說，這項計畫也是向那些迄今為止相比北歐和東歐國家而言，對烏克蘭貢獻較少的國家施加壓力的一種方式。

知情人士說，歐盟領導人星期四（20日）將在布魯塞爾的峰會上討論計畫，但本周不太可能做出最終決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

