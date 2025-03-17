美歐貿易戰升溫　美國歐盟商會：或威脅9.5萬億跨大西洋貿易

美國歐盟商會（American Chamber of Commerce of the EU，AmCham EU）警告指，美歐貿易關係受到關稅衝擊，危及每年價值超過9.5萬億美元（約73.8萬億港元）的跨大西洋貿易（transatlantic trade）。



路透社3月17日報道，歐盟美國商會同日在年度《跨大西洋經濟》（Transatlantic Economy ）報告中指出，美歐貿易關係日益加深，到2024年將達到創紀錄的水平，商品和服務貿易額預計達到2萬億美元（約15.5萬億港元）。2025年對美歐貿易關係來說，既充滿希望，也有許多風險。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）祭出多項關稅政策，包括對進口鋼鋁產品徵收關稅。歐盟為此制定報復計劃，特朗普則揚言對歐盟葡萄酒和烈酒徵收200%關稅。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令。（Reuters）

特朗普抨擊美國對歐盟的商品貿易逆差，並敦促製造商在美國生產產品。

歐盟美國商會擁有160多個會員，其中包括蘋果和埃克森美孚。商會指出，貿易只是跨大西洋商業活動的一個部分，投資才是真正的基準。報告寫道：「與傳統的觀點相反，美國和歐洲的大部份投資都流向對方，而不是流入成本更低的新興市場。」

美國在歐洲的子公司銷售額是美國對歐洲出口的四倍，而歐洲在美國的子公司銷售額是歐洲出口的三倍。歐盟美國商會警告，貿易衝突引起的連鎖反應，可能破壞這些緊密的聯繫。

2025年1月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和歐盟（European Union）旗幟的3D列印微模型。（Reuters）

歐盟美國商會報告的主要作者漢密爾頓（Daniel Hamilton）舉例稱，跨國公司內部貿易（intra-firm trade）可能受到美歐貿易衝突的衝擊，跨國公司內部貿易占愛爾蘭貿易總額的90%左右，站德國貿易總額的60%左右。

此外，美歐貿易關係緊張，也可能波及服務貿易、數據流動或能源領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

