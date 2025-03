美歐貿易戰升溫　美國歐盟商會：或威脅9.5萬億跨大西洋貿易

美國歐盟商會(American Chamber of Commerce of the EU,AmCham EU)警告指,美歐貿易關係受到關稅衝擊,危及每年價值超過9.5萬億美元(約73.8萬億港元)的跨大西洋貿易(transatlantic trade)。



路透社3月17日報道,歐盟美國商會同日在年度《跨大西洋經濟》(Transatlantic Economy )報告中指出,美歐貿易關係日益加深,到2024年將達到創紀錄的水平,商品和服務貿易額預計達到2萬億美元(約15.5萬億港元)。2025年對美歐貿易關係來說,既充滿希望,也有許多風險。

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)祭出多項關稅政策,包括對進口鋼鋁產品徵收關稅。歐盟為此制定報復計劃,特朗普則揚言對歐盟葡萄酒和烈酒徵收200%關稅。

2025年3月7日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簽署行政命令。(Reuters)

特朗普抨擊美國對歐盟的商品貿易逆差,並敦促製造商在美國生產產品。

歐盟美國商會擁有160多個會員,其中包括蘋果和埃克森美孚。商會指出,貿易只是跨大西洋商業活動的一個部分,投資才是真正的基準。報告寫道:「與傳統的觀點相反,美國和歐洲的大部份投資都流向對方,而不是流入成本更低的新興市場。」

美國在歐洲的子公司銷售額是美國對歐洲出口的四倍,而歐洲在美國的子公司銷售額是歐洲出口的三倍。歐盟美國商會警告,貿易衝突引起的連鎖反應,可能破壞這些緊密的聯繫。

2025年1月27日,圖為美國總統特朗普(Donald Trump)和歐盟(European Union)旗幟的3D列印微模型。(Reuters)

歐盟美國商會報告的主要作者漢密爾頓(Daniel Hamilton)舉例稱,跨國公司內部貿易(intra-firm trade)可能受到美歐貿易衝突的衝擊,跨國公司內部貿易占愛爾蘭貿易總額的90%左右,站德國貿易總額的60%左右。

此外,美歐貿易關係緊張,也可能波及服務貿易、數據流動或能源領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載