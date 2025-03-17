擔心干邑業遭針對　法國總理：歐盟列美國威士忌為目標不對

據英媒路透社、法媒《費加羅報》等報道，當地時間周日（16日），法國總理貝魯（Francois Bayrou）在接受法媒採訪時稱，歐盟在回應美國關稅時將美國威士忌列為目標「可能是一個錯誤」。



貝魯呼籲進行談判，以避免美國對法國干邑行業徵收更具破壞性的關稅。他還認為，與美國的談判「尚未完全失敗」。

歐盟委員會於12日宣布對美國鋼鋁關稅採取反制措施，計劃從4月1日起，對價值260億歐元的美國商品徵收關稅。首批價值80億歐元的加稅商品中包括美國波本威士忌。美國總統特朗普隨即憤怒地回復稱，如果歐盟不取消對美國威士忌產品加征的關稅，美國將很快對所有歐盟成員國的葡萄酒、香檳等酒類產品徵收高達200%的關稅。

法媒指出，美國是法國葡萄酒和烈酒行業的重要國際市場。2024年法國相關酒類產品出口美國的貿易額達到38億歐元，增長5%，其中葡萄酒類產品增幅達8.4%。

Domaine Serge Laloue Sancerre Blance 2018 （France，White Wine）

在特朗普放話要報復歐洲酒類的當天（13日），法國總理貝魯在里昂出席工業博覽會時還曾硬氣表示，法國不會屈服於美方的關稅威脅。

他說，「我們應當向歐洲表明我們的立場。對於美方發出的關稅威脅，我們不會屈服」。他也強調稱，毋庸置疑的是，法方將在有關問題上表明決心並抵制。

然而，僅僅過了幾天，在周日播出的法國節目上，貝魯的態度發生了改變。他轉而對歐盟有所微詞，稱歐盟不應該重新啟用在2018年上一輪貿易戰中的徵稅產品清單。

「（歐盟）是否出現了一些失誤？ 是的，很可能，因為肯塔基波本威士忌被列入其中（歐盟反制清單），仿佛它成一種貿易威脅。」他說，「我們拿了一張非常舊的名單，卻沒有進行適當的重新檢查。」

《費加羅報》稱，貝魯採取了較為緩和的語氣，希望通過談判解決問題，同時譴責特朗普的貿易政策，批評其所作所為「完全是破壞穩定的，包括對他自己的人民而言」，因為關稅政策加劇了美國國內的通脹問題。

他補充說，「一旦我們在談判中發現自己處於失敗境地，我們將不得不尋求其他決定和升級措施。坦率地說，這並不可取，但如果有必要，那我們就必須這樣做……如果我們能夠避免這種情況，並確保儘可能多的事情得到解決，那我們就必須這樣做。我（對此感到）樂觀嗎？不一定。」

綜合法新社報道，貝魯在採訪中還承認，當下法國白蘭地生產商的處境尤其微妙，他們的出口正遭受中國和美國相關措施的「兩面夾擊」。

去年10月，中國商務部宣布對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。歐美媒體均揣測認為，中方此舉是針對歐盟執意對華電動汽車加稅的報復性措施。

歐盟出口到中國的白蘭地有99%產自法國，2023年的出口額高達17億歐元（約合人民幣131.74億元），而法國政府一直支持歐盟對華加征關稅。法國總統馬克龍早前還試圖「禍水東引」，宣揚「美國的首要任務是向中國加稅」等論調，稱美國「不能同時對中國和歐洲發動貿易戰」。

據路透社報道，上周五，貝魯會見了法國干邑行業的代表。他表示希望與中美政府的會談能解決關稅爭端。

「我們還有兩個星期的時間來嘗試與美國就這一問題達成一致，找到緩解貿易緊張局勢和保護法國生產的辦法。」他接着說道，「我們也花了數周時間與中國協商。中國在去年10月對歐洲白蘭地進口商徵收了高額關稅，其中法國干邑佔總進口量的95%。」

路透社提到，貝魯預計將訪華以討論干邑貿易問題，但具體日期尚未公布。今年年初，馬克龍曾透露，貝魯將以新任法國總理的身份訪問中國，以爭取中方取消對法國干邑和其他歐洲白蘭地的關稅措施。這項行程原計劃由前任總理巴尼耶於今年年初進行，但此後他因強推削減開支法案遭到彈劾下台。

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