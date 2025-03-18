盧旺達宣布與比利時斷交　據報受民主剛果衝突影響

非洲國家盧旺達3月17日表示與比利時斷交，並要求比利時外交官在48小時內離開。盧旺達在聲明中指摘比利時長期損害盧旺達利益，通過「謊言和操縱」動員國際輿論反對盧旺達，企圖破壞地區穩定。 比利時對此表示遺憾，並稱將採取對等反制措施。據報道，這與剛果民主共和國剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）發生的衝突有關。



聲明中，盧旺達還批評比利時在歷史上助長種族極端主義，並允許其境內存在否認1994年盧旺達種族滅絕的團體。

比利時副首相兼外交大臣普雷沃特（Maxime Prévot）發表聲明，認為盧旺達政府單方面宣布與比利時斷交並驅逐外交官是過度反應，對此表示遺憾，並決定採取對等反制措施，包括傳召盧旺達駐比利時臨時代辦、把盧旺達外交官列為不受歡迎人物，並終止兩國政府的合作協議。

2025年3月1日，在剛果民主共和國的戈馬-吉塞尼大屏障過境處，M23叛軍坐在一輛卡車上，護送被捕的盧旺達解放民主力量（FDLR）叛軍成員（不在此圖中）遣返盧旺達。（Reuters）

自今年年初以來，民主剛果稱M23與民主剛果武裝部隊在該國東部的戰鬥中已造成約 7,000人死亡。聯合國兒童基金會稱，自1月衝突加劇以來，已有超85萬人被迫逃離家園。

據英國廣播公司（BBC）報道，美國和聯合國相信，導致民主剛果危機的反抗軍組織M23是由盧旺達支持的，儘管後者一再否認。布魯塞爾也一直呼籲歐洲國家對盧安達實施制裁。