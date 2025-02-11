比利時布魯塞爾機場：受全國大罷工影響　取消2.13所有起飛航班

比利時布魯塞爾機場2月10日表示，因預期受全國性罷工影響，該機場2月13日取消所有起飛航班，料抵達航班的旅客也將受到影響，不排除有到埗航班也將取消。



布魯塞爾機場表示，當日地勤人員和保安人員將會罷工，抗議新政府的退休金和勞動市場改革政策，因此需作出大規模調節。

罷工也預計將令其他交通中斷，包括巴士和電車。但據悉，比利時鐵路營運商SNCB尚未收到任何罷工通知，因此預計正常營運不受影響。

據指出，多個工會發起今次行動，主要涉及新政府對退休金改革、凍結工資、改變年資計算、延長工作時間及其他合約調整，被批評是「對整個勞動世界的正面攻擊」。

圖為2月3日，比利時新任首相韋佛（Bart de Wever）在歐盟領導人非正式峰會上與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）交流。（Reuters）

比利時自去年6月大選後，因無政黨取得明顯優先，經過長達7個月談判後，5個政黨於1月31日才達成協議，同意組成由保守派議員韋佛（Bart de Wever）領導的新政府。