甘迺廸遇刺案8萬頁解密文件今公開　特朗普：內容非常有趣

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月17日表示，約8萬頁的前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案解密文件將於當時時間18日公開，並形容相關文件內容「非常有趣」。



《紐約郵報》周一報道，特朗普當日到訪位於華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）時宣布上述消息。他表示，自己已經指示國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等人，必須於18日公布相關解密文件檔案。

2025年1月30日，美國總統特朗普提名的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在華盛頓參議院情報委員會的確認聽證會上作證。（Reuters）

特朗普強調，他曾命令負責公布文件的官員不可刪減內容，所以他認為最終的版本應該將公開所有內容。

當特朗普被問及是否看過這些文件的內容時，他指出內容很有趣但自己僅「聽說過這些文件（的內容）」，並對在場的媒體指：「我不做總結，你們自己寫總結吧。」

2025年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）總統包廂內擺姿勢拍照。（Reuters）

此前，他曾在第一任期內提到過發布這些文件，但當時仍有大量文件未被解封，直至今年1月他重返白宮並簽署了一項行政命令，要求解密剩餘的文件。