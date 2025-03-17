紐約時報廣場一男子「被點燃」　縱火傷人案再起惹擔憂｜有片

紐約警方表示周日（3月16日）晚上，一名45歲的男子在時報廣場（Times Square）中心被放火點燃，警方撲滅火勢後將他送院救治。當地就在3個月前就曾發生一名女子在地鐵車廂內被縱火身亡案，這次事件又引起民眾對紐約治安的擔憂。



《衛報》引述警方稱，當局在16日凌晨4時左右發現這名男子身上着火，並把他送往附近一間醫院，情況穩定。據稱襲擊者逃離現場，目前警方正在追捕疑犯，但暫時無法判斷這次是否隨機還是有針對性的攻擊。

美國紐約時報廣場（Times Square）3月16日凌晨，一名45歲的男子被放火點燃，警方撲滅火焰後將他送上了救護車。（X/ @MAGAgeddon）

▼受害者搬上救傷車

調查人員表示，事件被人用一瓶培恩（Patron）龍舌蘭酒瓶中潑灑助燃劑，然後起火。《紐約郵報》引述消防官員表示，受害者着火後向西跑了100英尺（約30.5米），然後才有人從車上跳下來，用粉末滅火器幫他滅火。

《紐約郵報》指出，官員和執法部門消息人士稱，襲擊者認識受害者，他從附近的一輛手推車上拿了裝有易燃液體的容器，並在凌晨4時之前在曼哈頓西41街和百老匯街角犯案。

紐約時報廣場，男子被縱火燒傷後留下的痕跡。（Getty Images）

早在去年12月22日，紐約地鐵就有一女乘客在地鐵上被一男子放火燒死。住在布魯克林的26歲女子安妮李（Anne Lee）表示，時報廣場清晨非常可怕： 「早上8時或9時之前確實很可怕，這些街區根本沒有警察，他們實際上只出現在大街上，為遊客提供指引。」