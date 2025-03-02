紐約地鐵驚現「鋼管舞高手」　網民笑言：點解冇人畀小費？

紐約地鐵的髒亂舉世皆知。日前有人拍下地鐵裏有老鼠在眾目睽睽之下爬上車廂中的鐵柱，彷彿在表演鋼管舞般。這段荒謬的影片也迅速在網路上爆紅，受到網友熱烈討論。



據《紐約郵報》報道，2月18日下午，一名女性乘客Amanda Maillard坐上了皇后區F線地鐵列車，準備前往下東區買雜貨，沒多久卻在車廂中發現了一隻老鼠。

女乘客Maillard拍下地鐵裏有老鼠在眾目睽睽之下爬上車廂中的鐵柱，彷彿在表演鋼管舞般（IG@subwaycreatures）

女乘客Maillard拍下地鐵裏有老鼠在眾目睽睽之下爬上車廂中的鐵柱，彷彿在表演鋼管舞般（IG@subwaycreatures）

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「車上的乘客紛紛向外走動，只是想遠離牠，然後……牠卻決定爬上桿子。」



Maillard表示，這隻老鼠在桿子上上下下，就像是在跳鋼管舞似的；最後牠回到地面，經過一些乘客的腳邊，接着往反方向逃竄。

Maillard把影片分享到IG帳號「subwaycreatures」引發熱烈討論。網友紛紛表示，

「怎麼沒人給牠一點小費？」

「現在城裏就連老鼠也需要兼職」



然而，城市生態解決方案中心高級研究員帕森斯（Michael H. Parsons）表示，老鼠爬上桿子的行為幾乎肯定是出於驚慌失措，而不是為了給乘客提供樂趣。

「這是紐約，你可以往上或往下來逃避人們的追捕。」



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這隻鋼管舞老鼠是最新一個因為其滑稽動作在網上走紅的老鼠，之前最著名的是「Pizza老鼠」，牠於2015年被拍攝到拖著一塊巨大的薄餅走下第一大道地鐵站（First Avenue station）的台階。

報導指出，截至2月28日的過去30天內，有多達41%的地鐵乘客報告稱見過老鼠，足見紐約地鐵的鼠患嚴重程度。

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