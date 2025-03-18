哈佛大學放寬免學費門檻至20萬美元　年收入低於這數字更可免食宿

美國媒體3月18日報道，全球知名學府哈佛大學宣布，家庭年收入少於20萬美元（約155.4萬港元）的學生將從今年9月的新學期開始可獲得豁免學費，家庭年收入少於10萬美元（約77.7萬港元）的學生更可申請豁免食宿、保險和出行費用。



哈佛大學在一份聲明中表示，若學生家庭年收入少於20萬美元（約155.4萬港元），可享有學費全額豁免；據聲明指，全美約有86%的家庭收入低於這個門檻，代表他們的子女皆可申請這項資助。

聲明同時指，家庭年收入少於10萬美元（約77.7萬港元）的學生，除了學費可獲全免，亦可以獲得免費食宿、保險和出行費用。

2023年12月12日，圖為位於美國麻薩諸塞州劍橋市的哈佛大學。（Reuters）

哈佛貴為常春藤名校，全球大學排名一直佔據前十，2024至2025年度的學費為56550美元（約44萬港幣），不過其所在的麻薩諸塞州生活成本高昂。據哈佛大學的資料顯示，食宿、醫療和雜費加上學費，一年所需的費用高達82866美元（約64.4萬港元）

據《CNBC》的報道，哈佛自2004年起就為家庭年收入4萬美元（約31萬港元）以下的學生豁免學費，2006年提高到6萬美元（約46.6萬港元），2023年再提高到8.5萬美元（約66萬港元），如今更一舉提高到20萬美元（155.4萬港元）。

2024年9月3日，美國麻薩諸塞州劍橋市，著名學府哈佛大學秋季學期的首日，一名遊人在校園內留影。（Reuters）

哈佛大學現時約有24600名學生，去年54000學生申請入學，錄取率僅3.59%；而55%的本科生都有領取學費資助。