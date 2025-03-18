法國政客促歸還自由神像　白宮嘲：法國不用說德文全靠美國｜有片

美國與歐洲關係日趨緊張，有法國政客此前表示，美國應歸還法國贈送的自由女神像（Statue of Liberty）。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月17日回應稱，美國不會歸還自由女神像。她形容該法國政客是低級議員，並嘲諷指法國人現在不用說德文全靠美國的幫助，認為對方應該對美國心存感激。



美國《政治報》（politico）周一報道，萊維特當日在記者會上強調美國絕對不會歸還自由女神像，並表示：「我對那名法國低級政客的建議是提醒他們，法國人現在不用說德語全靠美國（的幫助）」。

報道稱，萊維特暗指的是美國與法國第二次世界大戰期間結盟，以美國為主力的同盟國打敗納粹德國，並最終解放遭德國完全佔領的法國。

2024年10月10日，圖為在美國紐約市看到的自由女神像。該雕像於1886年10月28日節目，是法國送給美國人的禮物，由法國人Frédéric Auguste Bartholdi雕刻完成。（Getty）

歐洲議會法國議員格盧克斯曼（Raphael Glucksmann）周日在一次政黨大會上發表要求美國歸還自由女神像的言論，聲稱總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的美國已不再體現自由女神像所代表的精神。