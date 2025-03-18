路透社：美國商務部下令禁公務裝置使用DeepSeek

路透社3月17日報導，美國商務部近日已通知員工禁止在公務裝置使用中國人工智慧模型DeepSeek。



報導引述知情人士稱，商務部向員工集體發信，內容寫道：「為協助商務部維護系統安全，所有政府裝置均禁止使用新的中國AI模型DeepSeek。」信中又提到，不要下載、觀看、使用任何與DeepSeek相關的app、桌上型電腦app或網站。

DeepSeek的低成本AI模型在今年1月推出後引起關注，及後還引發了全球AI相關股票市場的大幅拋售，因為投資者擔心美國在AI領域的領先地位受到威脅。

2025年1月28日，路透社設計圖片中可看見DeepSeek的標誌顯示在美國國旗之前。（Reuters）

美國官員與國會議員都已表示，對於DeepSeek可能侵害隱私與政府敏感訊息感到憂心。

目前，美國國內已有維珍尼亞州、德州、紐約州等多個州份禁止在政府裝置使用DeepSeek，另有21州檢察長聯名敦促國會通過禁用法案。