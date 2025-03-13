SpaceX因地面設備故障推遲火箭發射　美國兩滯留太空人歸期再延

美國太空總署（NASA）和太空探索科技公司（SpaceX）3月12日以地面設備故障為由，推遲將4名太空人送往國際太空站（ISS）的Crew-10發射任務。他們原本將替換在太空站上滯留約9個月的美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）。



路透社報道，美國太空總署與SpaceX原定於當日從佛羅里達州發射SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）火箭，把載有4名替換太空人的龍飛船（Crew Dragon）送上太空站，並將威爾莫爾和威廉斯帶返地球。

由於支持獵鷹9號火箭飛行的地面設備出現問題，美國太空總署最終決定取消並推遲發射，發射團隊目前正努力解決相關問題。

美國太空總署表示，目前計劃不早於美國東部時間周五晚上7時3分再度發射火箭，如果火箭順利升空的話，威爾莫爾和威廉斯預計將於19日離開太空站。

他們2人去年6月乘坐波音公司的星際客機（Starliner）飛船前往太空站，原定只逗留8日，但飛船出現故障只好空載回程，他們的任務周期也被迫延長到10個月。