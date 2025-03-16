SpaceX飛船抵達國際太空站　準備接回2滯留美國太空人

美國太空科技探索公司SpaceX於周五（3月14日）升空的太空船，周日凌晨成功抵達國際太空站（ISS），將載有的4名太空人送達以把滯留約9個月的美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）接回地球。



路透社報道，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於14日晚上7時從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，經過29小時的飛行後，4名輪替的太空人在當地時間16日凌晨0時04分抵達國際太空站，展開為期6個月的任務。他們在太空站受到7名太空人的迎接，包括威爾莫爾和威廉斯。

2024年4月25日，美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和威廉姆斯（Sunita Williams）在佛羅里達州進行飛行測試任務前合照。（Reuters）

威爾莫爾和威廉斯計劃於周三凌晨4時，與美國太空人黑格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Aleksandr Gorbunov）一起離開國際太空站。

黑格和戈爾布諾夫於9月乘坐SpaceX龍飛船來到國際太空站，船上為威爾莫爾和威廉斯預留兩個空位，自那時起，該飛船就一直停在太空站。

太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）於另兩位太空人在國際太空站(ISS)拆箱感恩節大餐（Reuters）

威爾莫爾與威廉姆斯在去年6月5日乘坐波音公司「星際客機」（Starliner）前往國際太空站，原定一週後返航。但因為星際客機出故障等一連串原因，被迫延長任務到9個月。

威廉斯本月表示，她期待着回家見她的兩隻狗和家人：「對他們來說，這就像坐過山車一樣，可能比我們還要痛苦一些。」