SpaceX龍飛船升空赴國際太空站　美國兩滯留太空人下週啟程回地球

美國太空總署（NASA）與太空探索科技公司（SpaceX）3月14日成功發射火箭升空，將把載有4名太空人的龍飛船（Crew Dragon）送上國際太空站，其後預計在19日再把在太空站上滯留約9個月的美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）接回地球。



路透社14日報道，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於當日晚上7時從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，該4名輪替的太空人預計將會在當地時間15日晚上11時30分抵達國際太空站，展開為期6個月的任務。

在太空人完成交接工作後，威爾莫爾、威廉斯和另外2名太空人將計劃於19日與離開國際太空站，返回地球。

2025年3月14日，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於當日晚上7時從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，將把載有4名太空人的龍飛船（Crew Dragon）送上國際太空站。（Reuters）

威爾莫爾和威廉姆斯去年6月5日乘坐波音公司的星際客機（Starliner）飛船前往國際太空站，原定只逗留8日，但飛船出現故障只好空載回程，他們的任務周期也被迫延長到10個月。