外媒指墨爾本居民收籲舉報任建峰信件　澳洲外長：已向中國表關注

據外媒報道，澳洲墨爾本（Melbourne）一些居民收到匿名信件，內容涉及呼籲舉報正被香港警方通緝的在澳港人任建峰（Kevin Yam）。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）指信件令人深感憂慮，她3月18日稱已向中國就此事表達關注。她並談到目前未清楚誰寄出信件。



據《衛報》報道，信件是從香港寄出，沒有署名，在3月14日寄至墨爾本一些住戶。信件印有任建峰的照片，內容談到其是被通緝人士，涉嫌干犯一系列國安相關罪行，信件並印有一些個人資料，列出兩個地址。內容又指香港警方正懸紅100萬港元，給予提供相關資訊或把任建峰送交香港或澳洲警方者。

澳洲外長黃英賢向《衛報》指，信件令人深感憂慮，會就此事直接向中港官員提出。

黃英賢18日在出席記者會時向傳媒稱，她已向中國表達關注，「澳洲政府不接受其他政府干涉我們的公民，讓任何人感到不安全。」

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）2024年3月20日在澳洲坎培拉與中國外長王毅舉行第7輪中澳外交與戰略對話後出席記者會。（Reuters）

澳洲外長：未清楚誰人寄信

她同時指，目前未清楚是誰人寄出信件，沒有證實顯示涉及北京或香港。她表示將等待調查結果。

根據香港警方網站，任建峰涉嫌犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，包括在2022年11月及12月，會見外國官員以慫恿外國對香港政府官員進行「制裁」，他於2022年4月30日離港，香港保安局局長2024年12月刊登憲報公告，指明其為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，警方懸紅100萬港元，籲市民就有關人士或案件提供消息。