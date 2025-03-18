加拿大總理卡尼上任後訪英法　強調須減少依賴美國

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）3月17日警告，加拿大必須減少對美國的依賴，他在首次出訪時轉向「可靠的」歐洲盟友。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示加拿大可能成為美國的一州並採取威脅加拿大經濟的措施後，卡尼進行跨大西洋訪問，先後會見了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）。

卡尼於14日接替前總理杜魯多（Justin Trudeau）後首次出訪，引人注目地選擇了歐洲主要大國法國和英國，而不是美國。

圖為2025年3月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問英國，於唐寧街與英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面。（Reuters）

卡尼17日在倫敦與施紀賢會談後告訴記者，加拿大「必須實現貿易和安全關係多元化」。法媒引述卡尼稱：「很明顯，我們的貿易和安全關係過於依賴美國，我們必須實現多元化。這就是我首先訪問巴黎和倫敦的原因之一。」

施紀賢強調了他們「共同的價值觀」和「共同的國王」，並感謝卡尼「對烏克蘭的立場」。而卡尼則於會晤的兩天前，參加了由英國外長主持關於加強對支持烏克蘭的視像會議。

2025年3月17日，巴黎愛麗舍宮，與加拿大總理卡尼（Mark Carney）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，不在圖中）召開聯合記者會。（Reuters）

卡尼在前往英國首都倫敦訪問前，曾赴巴黎愛麗舍宮會見馬克龍。這是他上任以來的首次出訪，他將加拿大描述為「非歐洲國家中最歐洲化的國家」，並稱加拿大需要加強與法國等歐洲盟友的關係，同時努力保持與美國的良好關係。

試圖拉攏英法以應對美國施壓

卡尼在巴黎對馬克龍說，加拿大必須加強與歐洲民主國家的貿易和安全關係。彭博社引述他說：「我希望確保法國和整個歐洲與加拿大這個最具歐洲特色的非歐洲國家積極合作。」

卡尼的首次出訪選擇了前往歐洲而非華府，他補充稱，加拿大仍然「堅定地屬於北美」，並將尋求「與美國保持儘可能積極的關係」。卡尼上任之時，正值加美關係史上一大棘手時刻，預計他將在未來幾天內將宣布舉行大選的日期。

2025年3月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首度外訪，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮見面時握手。（Reuters）

馬克龍在會晤期間，還借此呼籲法國和加拿大建立更緊密的關係。他說：「我們都相信尊重國際規則的公平貿易有利於所有人的繁榮這無疑比關稅更高效，因為關稅會造成通貨膨脹、破壞生產鏈和經濟一體化。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

