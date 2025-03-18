美俄領袖通話在即　美媒：普京要求停火期內停向烏克蘭供武器

美俄領袖通話在即，據彭博社（Bloomberg）3月18日引述消息人士稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）要求在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提議的30日俄烏停火協議期間，暫停所有對烏克蘭的武器運輸。



兩位領導人定於3月18日透過電話討論俄烏戰爭問題，此次通話主要目標之一希望可以達成30天停火協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，通話預計在莫斯科下午4點至6點之間（香港時間晚上9點到11點）舉行。

2025年3月18日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social上發文，預告將在明天與俄羅斯總統普京進行通話，並表示已經就烏克蘭和平協議的「許多要素」達成共識。（Truth Social/ @realDonaldTrump）

據消息人士稱，普京上周會見特朗普特使，並將停止武器供應作為簽署停火協議的先決條件。兩位了解克里姆林宮想法的莫斯科人士表示，雖然俄羅斯希望停止所有別的國家向烏克蘭運送的武器，但其想實現的最低目標是美國停止援助。

消息人士補充稱，歐洲極不願意同意俄羅斯提出的在停火期間阻止盟友向烏克蘭輸送武器的要求，並表示這項結果將可能導致俄羅斯在停火期間能夠重新武裝，而烏克蘭卻無法這樣做的局面。