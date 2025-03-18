特朗普與普京通話前夕　俄方稱幾乎收復庫爾斯克州全部村落

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（3月18日）在社交平台Truth Social上發文，預告將在明天與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行通話，並表示已經就烏克蘭和平協議的「許多要素」達成共識。俄方在通話前宣布，幾乎收復了俄烏邊境庫爾斯克州（Kursk）的所有村落。



克里姆林宮公布，普京與特朗普會在18日格林威治標準時間下午1時至3時（香港時間下午9時至11時）通話，討論解決烏克蘭問題及恢復俄美關係正常化的議題。

特朗普說，雖然已經達成許多共識，但仍有許多細節要商定。他進一步表示，已有數千名年輕軍人和其他人被殺，每周雙方都有2,500名士兵死亡，強調這種情況「必須立即結束」。

2025年3月18日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social上發文，預告將在明天與俄羅斯總統普京進行通話，並表示已經就烏克蘭和平協議的「許多要素」達成共識。（Truth Social/ @realDonaldTrump）

川普寫道：「每週雙方都有 2,500 名士兵死亡，這種情況必須立即結束。我非常期待與普丁總統的通話。」

英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一晚間的演講，指責普京罔顧停火協議：「這個提議早就可以實施了，戰爭時期的每一天都意味着有人失去生命。」

2025年3月13日，來自俄羅斯國防部的照片，圖為一名俄羅斯士兵走在馬來亞洛克尼亞（Malaya Loknya）鄉鎮的一條廢墟街道上，俄軍最近重奪這個位於庫爾斯克（Kursk）的定居點。（Reuters）

《衛報》13日報道，俄軍從烏克蘭手中奪回了庫爾斯克州蘇賈市（Sudzha）北部的村莊斯塔拉亞（Staraya）、新索羅奇納（Novaya Sorochina）和馬來亞洛克尼亞（Malaya Loknya）。俄羅斯國防部本周又稱，其軍隊已奪回蘇賈附近的另外2個村莊，當地距烏克蘭邊境10公里。