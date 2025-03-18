特朗普今晚9時與普京通話　預計談及領土和扎波羅熱核電站

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於3月18日（周二）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行通話，預計兩人將討論領土和扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的控制問題。



克里姆林宮公布，普京與特朗普會在18日格林威治標準時間下午1時至3時（香港時間下午9時至11時）通話，討論解決烏克蘭問題及恢復俄美關係正常化的議題。

據《衛報》（the Guardian）報道，特朗普周一（17日）表示，在與普京通話之前，雙方已就最終和平協議的多數內容達成一致，但仍有許多問題尚未解決。他周一在社交媒體Truth Social上寫道：「我非常期待與總統普京的通話。」克里姆林宮同日也證實兩位領導人將進行電話交談。

特朗普17日在空軍一號上接受採訪時稱，18日的通話將討論到領土及核電站問題。「我們想看看我們是否能結束這場戰爭。也許可以，也許不能，但我認為我們有很大機會，」特朗普說。

據報道，特朗普並沒有詳細說明，但他指的應該是現時由俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱核電廠，該電廠是歐洲最大的核電廠。特朗普表示：「我認為烏克蘭和俄羅斯雙方已經就很多問題進行了討論。我們已經在談論如何分割某些資產。」

報道指，白宮在周一的新聞發布會上沒有透露更多細節，但新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，「在俄羅斯和烏克蘭邊境有一座發電廠，正在與烏克蘭方面進行討論，特朗普將在明天與普京的通話中討論這個問題。《衛報》指札波羅熱核電廠並不位於俄烏邊境，而是位於烏克蘭，在俄烏戰爭初期被俄羅斯佔領。

美俄官員近幾周就俄烏問題進行密集討論，但普京上周拒絕了美方提出的30日停火協議，並提出一系列他認為需要滿足的全面停火條件，包括烏克蘭停止重新武裝和動員，以及要求西方國家在30天停火期內暫停對烏克蘭的軍事援助。他也再次呼籲就戰爭的長期解決方案進行更廣泛的談判。

已同意停火協議的烏克蘭則指責普京試圖延長戰爭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直表示，烏克蘭主權不容談判，俄羅斯必須交出其佔領的領土。