美國對加拿大徵關稅嚴重 加7個月來CPI首破2%大關通脹率升至2.6%
撰文：聯合早報
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數據顯示，加拿大2月年度通脹率意外升至2.6%，超出預期。隨着上月中旬消費稅減免政策結束，本已普遍上漲的物價再次推高。
路透社報道，這是自七個月以來消費者價格指數（CPI）的漲幅首次突破2%的關口，達到加拿大央行1%至3%目標區間的中點。1月通脹率為1.9%。
加拿大統計局指出，如果沒有稅收減免，2月通脹率本應達到3%。通脹壓力的增加可能使加拿大央行暫緩下月降息，除非其他經濟指標如國內生產總值（GDP）和失業率大幅惡化。
加拿大統計局進一步顯示，2月的月度價格漲幅為1.1%，高於1月的0.1%。
路透社調查的分析師原本預測2月年度通脹率為2.2%，月度漲幅為0.6%。加拿大央行上週曾表示，由於關稅相關的不確定性帶來價格壓力，預計3月通脹將達到2.5%。
雖然整個消費者價格指數籃子的價格幾乎全線上漲，但漲幅尤為明顯的是餐廳食品、部份服裝商品和酒類，這些品類在消費稅減免取消後漲勢尤為顯著。
加拿大統計局表示：「餐廳食品價格是2月整體CPI加速上漲的主要推動力。」
數據顯示，食品價格同比上漲1.3%，服裝和鞋類同比上漲1.4%。CPI籃子中其他推動價格上漲的品類包括交通運輸（同比上漲3%），以及持續居高不下的住房成本（同比上漲4.2%）。
經濟學家認為，消費稅減免政策扭曲了整體通脹數據，而核心通脹更能準確反映消費者價格的趨勢。
加拿大央行偏愛的兩項核心通脹指標——CPI-中值和CPI-修整值；2月均升至2.9%，1月為2.7%。貨幣互換市場顯示，下月暫停降息週期的可能性已達到59%。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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