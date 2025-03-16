美加關係緊張　加拿大諧星籲祭出「核武」：禁止美國訪問Pornhub

隨着美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對加拿大發起進口關稅攻勢，加拿大人一直在商討各種反制措施。加拿大喜劇演員普日茨基（Matthew Puzhitsky）上周五（3月7日）在社交平台發影片，提議加拿大企業旗下的色情網站Pornhub，禁止讓美國用戶訪問，形容為加拿大的外交「核武器」（nuke）。



據《紐約郵報》報道，Pornhub是美國訪問量最大的網站，每月訪問量超過300萬次。然而鮮少有人知道，這個世界知名色情網站由加拿大蒙特利爾的娛樂公司Aylo所擁有。

總部位於加拿大蒙特利爾的娛樂公司Aylo是色情網站Pornhub的母公司。（Aylo網站）

報道稱此後有人發起聯署請願，呼籲加拿大政府在美封鎖Pornhub，作為對貿易爭端的「和平而有力」的回應。它還沒有達到預期目的，迄今為止只收集了幾十個簽名。

來自多倫多的普日茨基向《紐約郵報》表示：「如果加拿大能夠在美國禁止Pornhub，我們就贏得了貿易戰。」

影片在Instagram上瘋傳，引起網民熱議：「美國人最明顯的特徵之一就是色情影片上癮，這將會引起混亂。」「美國人需要用VPN上Pornhub。」「會對美軍造成嚴重打擊！」

另外有美國網民揚言，假如Pornhub被封殺，他會移民離開美國；亦有網民稱，一直以為加拿大人都是很友善，因此不相信他們會選擇這一步。