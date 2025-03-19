伊朗駐聯合國代表致信安理會　警告美國任何侵略行為將引嚴重後果

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）致信聯合國安理會，強烈譴責美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美政府高級官員最近發表的敵對言論，並警告說，美國任何侵略行動都將產生嚴重後果。



據伊朗塔斯尼姆通訊社周二（3月18日）報道，伊拉瓦尼說，當前，美國企圖為其侵略也門的行徑和戰爭罪行辯解，並對伊朗進行毫無根據的指責。與此同時，美國公開威脅對伊朗訴諸武力。這種挑釁言論顯然違反了國際法和《聯合國憲章》基本原則。

他還警告說，伊朗將在國際法框架內堅決捍衛其主權、領土完整和國家利益，任何對伊朗的侵略行為都將產生嚴重後果，美國將對此承擔全部責任。

2024年4月14日，美國紐約，圖為伊拉瓦尼在聯合國安理會緊急會議上發表講話。（Getty）

美國上週對也門胡塞武裝發起大規模空襲。特朗普周一（17日）指責伊朗「指揮着胡塞武裝的一舉一動」並為其提供武器、資金和情報。他稱，今後美國將把也門胡塞武裝發起的襲擊視同於伊朗發起的襲擊，伊朗將承擔「可怕」後果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

