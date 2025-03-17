伊朗外交部：將在充分審查後回應特朗普核談判提議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周致函伊朗呼籲就核協議進行談判，遭伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）拒絕。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）3月17表示，德黑蘭方面將在「充分審查過後」就來函作出回覆。



阿聯酋總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）12日與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面，轉交特朗普一封信函。據特朗普稱，他在信函內進行核談判，同時警告除非達成協議，否則或使用軍事手段，阻止德黑蘭獲得核武器。但哈梅內伊拒絕談判，稱明知特朗普不會信守協議，談判沒有意義，認為其提議為了誤導公眾。

圖為2025年3月12日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在德黑蘭會見學生。 （Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

哈梅內伊在會議上說：「一些恃強凌弱的國家堅持談判，並不是為了解決問題」，而是為了提出自己「新的要求的途徑」，強調伊朗絕不會接受他們的要求。

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）之後重申特朗普的立場，還希望伊朗將國民利益置於恐怖主義之上。