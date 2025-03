伊朗外交部：將在充分審查後回應特朗普核談判提議

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)上周致函伊朗呼籲就核協議進行談判,遭伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)拒絕。伊朗外交部發言人巴加埃(Esmaeil Baghaei)3月17表示,德黑蘭方面將在「充分審查過後」就來函作出回覆。



阿聯酋總統外交顧問加爾賈什(Anwar Gargash)12日與伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araqchi)會面,轉交特朗普一封信函。據特朗普稱,他在信函內進行核談判,同時警告除非達成協議,否則或使用軍事手段,阻止德黑蘭獲得核武器。但哈梅內伊拒絕談判,稱明知特朗普不會信守協議,談判沒有意義,認為其提議為了誤導公眾。

圖為2025年3月12日,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei )在德黑蘭會見學生。 (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)