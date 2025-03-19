以軍攔截也門導彈　內塔尼亞胡誓繼續作戰：加沙空襲「只是開頭」

以色列3月18日發起新一輪對加沙空襲，至少404死，562傷。胡塞武裝當日指向以色列發射導彈報復，以軍證實成功攔截一枚由也門射向以色列領土的導彈。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）電視演講中形容襲擊加沙「只是開始（just the beginning）」，誓言在加沙繼續作戰，直至實現以色列在這場戰爭中的所有目標。



內塔尼亞胡稱以色列目標在於釋放加沙所有以色列人質與消滅哈馬斯（Hamas），還強調軍事施壓是迫使人質獲釋的必要條件，而所有停火談判都將「在炮火下（under fire）」進行。

半島電視台引述哈馬斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）批評以色列違反停火協議，稱以色列還妄想（delusional）通過軍事行動升級而改變停火協議。

也門胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）指已向以色列南部沙漠的內瓦提姆空軍基地（Nevatim Air Base）發射兩枚導彈，回應以色列對加沙空襲，還威脅在之後擴大對以色列的攻擊範圍，直至以色列停止對加沙行動。以色列當時多個地區響起警報。