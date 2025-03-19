與普京通話無停火協議　特朗普：如無進一步談判會非常艱難

當地時間3月18日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話。雙方並未就烏克蘭局勢達成為期30天的全面臨時停火協議，俄方僅同意在30天內互不攻擊能源基礎設施目標。



結束通話後，特朗普很快在白宮接受了霍士新聞台的獨家採訪。他告訴主持人英格拉姆（Laura Ingraham），與普京的電話交談非常愉快且富有成效。

被問到為何普京沒有同意30天停火協議時，特朗普說：「現在的情況是，很多人愚蠢地用槍指着對方……如果沒有更進一步的談判，停火的達成會非常艱難。」

他繼而指出，俄羅斯方面在戰場上佔據優勢，「他們包圍了2500名烏克蘭士兵，這可不是什麼好事。」

據霍士新聞報道稱，特朗普指的是14日他曾在社媒「真相社交」上發布的消息，當時他宣稱「俄軍在庫爾斯克地區包圍了烏軍」。

這一說法已被烏克蘭總統澤連斯基否認，他在社媒X上堅稱「烏軍並未被包圍」。烏克蘭武裝部隊總參謀部也反駁稱，所謂的「烏軍被包圍」是「俄方為進行政治操控和向烏克蘭及其盟友施壓而捏造的虛假敘事」。

採訪中，特朗普不忘自誇稱，如果俄烏出現摩擦時是他擔任總統，這場戰爭就永遠不會爆發。他反覆重申，「這是一場不應該發生的戰爭。」

特朗普還說，他希望並正在盡快結束戰爭，以避免美國人被捲入其中，「如果因此引發第三次世界大戰，那就太荒唐了。但奇怪的事情總會發生。」

俄媒稱，普京在通話中強調，徹底停止對烏軍援是結束戰爭的關鍵前提。但特朗普在採訪中聲稱，雙方交流了諸多話題，但並未談及援助問題。

當被問能否相信普京確實希望改善美俄雙邊關係時，特朗普回答道，「我認為俄羅斯希望與美國和睦相處。」他補充說，「我還認為，與幾個月前相比，我們是一個大不相同的國家。我們現在是一個受到尊重的國家。以前不是，當時我們被拋棄了，因為我們的領導無能。」

他接着講到與俄羅斯的潛在合作，「坦率地說，他們有我們可以利用的東西，也有其他人可以利用的東西。我們與俄羅斯的貿易額並不多，他們有一些對我們非常有價值的東西，包括大量的稀土。」

主持人隨即提到，特朗普曾經宣稱「要將中國從世界的一部份中排除出去，與俄羅斯建立更密切的關係」。特朗普承認了這一點，並聲稱「從歷史中學到的第一件事，就是不要讓俄羅斯和中國走到一起去」。他還藉機抨擊前總統奧巴馬，稱他用糟糕的能源政策促成了中俄的「婚姻」。

不過，特朗普又表現出了對當下中俄關係密切的不以為然，斷言這種友好關係只是「暫時」的。他補充說，美國會同時與中俄都保持友好關係。

面對主持人追問，稱有批評指他與普京的共同點多於與其他西方盟友的共同點時，特朗普自詡是「美國的民族主義者」，拋出經典論調稱「沒有人比我對俄羅斯更強硬」，還強調是自己阻止了北溪管道項目。

這也是特朗普反覆翻炒的一個老論調了。過去他一直宣稱，是在他的領導下，美國才阻止了「北溪-2」管道的建設。但俄方早已對此進行反駁，克里姆林宮發言人佩斯科夫曾回應稱，「北溪-2」管道實際上早已完工，因此不清楚特朗普所指的建設「停止」是什麼意思。

特朗普還說：「我認為我們進行了一場很棒的通話，持續了大約兩小時。我們談了很多事情，並試圖讓局勢走向和平。我們還討論了其他事情。」

「普京實際上對我說，如果你是我的朋友，我不想看到你成為我的敵人。他說得非常堅定。」他補充說。

對於這場通話的時長，美俄兩方的官方說法不一。美方宣稱，通話持續了至少90分鐘，白宮發言人丹·斯卡維諾透露稱，通話於美東時間上午10點開始。白宮隨後在12:52分左右宣布通話結束，但並未透露雙方掛斷電話的具體時間。

而俄羅斯國家杜馬代表波波夫則稱，通話持續了2小時28分。俄媒「今日俄羅斯」（RT）還評價稱，此次通話成為美俄兩國領導人「歷史上最長的通話」。

克里姆林宮當天通報稱，兩國領導人繼續就烏克蘭局勢進行了詳細和坦誠的意見交流。在特朗普提出的30天停火倡議的背景下，俄方提出了一系列重要主張，包括對全線停火實施有效監督、必須停止烏克蘭境內的強制動員及武裝部隊重新武裝。

聲明還指出，徹底停止對烏方的外國軍事援助和情報支持是防止衝突升級和推進政治外交解決衝突的關鍵前提。

美媒認為，雖然說了很多特朗普中聽的恭維話，但是普京在烏克蘭問題幾乎沒有做出讓步。霍士新聞也解讀稱，普京做出的唯一切實且重要的承諾就是停止對烏克蘭關鍵基礎設施的打擊。

根據俄方通報，俄羅斯和烏克蘭還將於周三進行戰俘交換，雙方各交換175名戰俘，同時繼續討論結束戰爭的問題。塔斯社還報道稱，俄羅斯將把23名重傷的烏克蘭士兵送回基輔，以示善意。

烏克蘭總統澤連斯基證實俄烏將進行換俘。當天晚些時候，澤連斯基表示，烏克蘭將支持美國提出的關於停止打擊能源設施的提議。但如果俄羅斯打擊烏克蘭的能源設施，烏方會做出回應。

他同時表示，烏克蘭已準備好採取必要步驟，但目前俄羅斯需要展示誠意。他堅稱是俄羅斯「需要且還在拖延衝突」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

