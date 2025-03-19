甘迺廸遇刺案解密文件曝光內幕：CIA無視警告　是否存在第2槍手？

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府於3月18日公開前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案解密文件，涉及約8萬個檔案。這些文件揭露更多關於1963年11月22日刺殺案的秘密。



有關這宗暗殺事件的陰謀論已流傳數十年。儘管官方說法稱疑犯李奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）是單獨行動，但此一直受質疑，甚至出現「存在第二名槍手」、中央情報局（CIA）與案有關的說法，新檔案也有涉及有關內容。

CIA無視警告

1963年11月的一份新解密備忘錄，披露一名CIA官員當時對李奧斯瓦爾德的活動表示擔憂，包括他在暗殺甘迺迪前幾週曾訪問過墨西哥城的蘇聯和古巴大使館。然而上級無視了這些擔憂，文件未有指向CIA參與案件，但側面體現出CIA辦事不力。

1963年11月22日，疑犯李奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）在數小時後，在一間劇院被警方拘捕。（Reuters）

是否存在第二名槍手？

甘迺迪遇刺調查委員會一直堅稱李奧斯瓦爾德是單獨行動，在8.6秒內開三槍，但新公開的檔案中的彈道報告和目擊者證詞則主張，這一說法站不住腳。根據文件，其中一槍可能來自草丘，即甘迺迪車隊前方的一個高地，但這似乎與單一槍手的理論存在矛盾。

過去在1979年時，遇刺案特別委員會（House Select Committee on Assassinations）的結論也認為有「高機率」存在第二名槍手。

1963年11月22日，美國時任總統甘迺迪（中）與第一夫人積琪蓮（右）在德州達拉斯乘車巡遊，但他不久就遭行刺身亡，終年46歲。（Reuters）

與黑手黨（Mafia）的聯繫

竊聽記錄顯示，有組織犯罪可能參與暗殺，因黑道頭目曾討論「搞定甘迺迪 」的必要性。其中一份重磅文件甚至將芝加哥黑幫老大與古巴民兵聯繫起來。

文件顯示，可能存在黑幫、反卡斯特羅的古巴人以及CIA內「流氓分子」組成的聯盟。其動機可能是報復，考慮到甘迺迪總統在豬灣戰爭（Bay of Pigs Invasion）中的背叛，並疏遠因卡斯特羅（Fidel Castro）革命而失去古巴賭場業務的黑手黨人物。