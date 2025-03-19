美國公開一批甘迺迪遇刺案解密文件　初步披露包括CIA越界行為

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府公開一批前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案的解密文件。國家檔案館網站3月18日上載逾1,100個相關檔案，涉及逾3.1萬頁。綜合外媒報導，暫時未見文件披露爆炸性的消息，亦未見偏離當局早前的論述。



路透社報導，特朗普政府周二在國家檔案館網站上公佈本案相關材料。司法部律師花費數小時緊急仔細確認來源，公開的電子版檔預計超過8萬份。

已公開的檔案中，包括1961年6月有關中央情報局備忘錄的未刪減版本，時任總統特別顧問施萊辛格（Arthur Schlesinger Jr.）曾直言中情局已嚴重越界。備忘錄寫道，中情局駐巴黎使館人員規模遠超國務院建制，甚至壟斷與法國國民議會議長的聯繫；在奧地利、智利布建的情報網規模至今仍屬機密。

國家檔案館網站3月18日上載逾1,100個相關檔案，涉及逾3.1萬頁。(Reuters)

另外一份標題為「機密」，是沃倫委員會（Warren Commission，正式名稱為甘迺迪遇刺事件總統調查委員會）研究員於1964年採訪中央情報局僱員Lee Wigren的記錄。記錄中附有手寫筆記，內容涉及國務院和中情局向委員會提供的、有關蘇聯婦女與美國男子婚姻的材料存在不一致問題。

其他檔案還包括各種陰謀論的參考資料，指殺手奧斯維德（Lee Harvey Oswald）在1962年離開蘇聯，意圖刺殺甘迺迪。

1963年11月22日，美國第35任總統甘迺迪在得州達拉斯遇刺身亡。該案一直為公眾所關注，因兇手證人接二連三離奇死亡而被外界稱為美國第一懸案。特朗普今年1月簽署行政命令，下令將多宗名人遇刺案件的機密文件解密，包括甘迺迪（John F. Kennedy）、胞弟羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）以及民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King, Jr.）。

綜合外媒報導，暫時未見文件披露爆炸性的消息，亦未見偏離當局早前的論述。(Reuters)

不過，專家判斷，新公佈的資訊不會改變甘迺迪遇刺案的基本事實，也就是奧斯維德在總統車隊經過達拉斯迪利廣場時，從學校圖書寄存倉庫的窗戶，向甘迺迪開火。這個結論可能會讓持陰謀論者失望。

路透社報導稱，司法部公開的這些檔可能說明，中情局對奧斯維德的瞭解比之前披露的要多。奧斯維德在刺殺甘迺迪前，曾造訪墨西哥城，其間訪問蘇聯大使館，中情局對此事瞭解多少，外界仍存疑問。

司法部公佈的文件也涵蓋其他事件。1963年的國防部檔涉及20世紀60年代初的美蘇冷戰，以及美國在拉丁美洲的介入，當時美國試圖阻止古巴領導人卡斯楚支持其他國家的共產主義勢力。