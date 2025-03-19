美國土安全部推新APP 特朗普籲非法移民「自我遣返」｜有片
撰文：莊勁菲
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美國前總統拜登（Joe Biden）政府過去推出應用程式（APP）CBP One，允許外國移民在入境口岸預約，以申請進入美國，引起爭議。美國國土安全部（DHS）最近宣布推出「CBP Home」APP，將為非法入境者提供「自我遣返」申報功能。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（3月18日）發影片，呼籲非法移民利用APP「自我遣返」，以避免「令人不快」的驅逐經歷。
▼特朗普：非法移民可以自己申請遣返
特朗普在影片中批評拜登時期的CBP One允許100多萬非法移民湧入，全新的CBP Home讓非法入境者可以「立即輕鬆離開美國並自願被驅逐出境」。
「在我們國家，人們可以選擇輕易地自行選擇驅逐出境，也可以選艱難的方式，這並不令人愉快。如果這樣做，他們將有機會在未來某個時候合法返回美國，但如果不利用這個機會，他們就會被發現並被驅逐出境，而且永遠不准再進入美國。」
上周一，國土安全部官員向霍士新聞（Fox News）記者Bill Melugin證實，任何使用過CBP One的移民都將自動更新到CBP Home，並且國土安全部可以利用先前CBP One的註冊資料來追蹤移民以便遣返。
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