哈里王子瞞吸毒遭舉報或遭驅逐　美國移民局今日公開簽證檔案

美國法院下令，國土安全部（Department of Homeland Security）必須最遲在3月18日公開哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）的移民簽證記錄，該記錄可能會揭示他在來美國前是否披露自身吸毒情況。有評論認為，在最壞的情況下，哈里可能會被美國政府驅逐出境。



據英國廣播公司（BBC）報道，美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）指控哈里王子當初向美國移民局隱瞞自己吸毒情況，這應使其喪失獲得美國簽證資格，甚至被終身禁止進入美國。基金會多年來一直依據《資訊自由法》（Freedom of Information Act）試圖尋求獲取哈里王子的簽證記錄。

在2023年的回憶錄《Spare》中，哈里承認吸食過可卡因、大麻和迷幻蘑菇，並稱「可卡因對我沒有任何作用」，但「大麻不同，它確實對我有幫助」。

哈里王子在其回憶錄自傳《備胎》（Spare）中承認自己吸過毒。（GettyImages）

聯邦政府一直反對公開哈里王子的文件，稱該請求「不符合《資訊自由法》規定的公共利益標準」。但地區法官尼科爾斯（Carl Nichols）則裁定傳統基金會勝訴，要求公布移民簽證記錄。目前，哈里王子代表拒絕對此發表評論。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年2月曾表示，他本人無意將哈里驅逐出境。「我不想這麼做，我不會打擾他，他和他妻子之間已經有足夠多的問題了，她太糟糕了。」