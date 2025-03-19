以色列再空襲加沙至少20死　警告稱僅是開始：戰鬥至達成所有目標

以色列周三（3月19日）再空襲加沙，造成至20名巴勒斯坦人死亡，並還向當地居民發出撤離戰區的新命令。此外，加沙衛生部稱以色列空襲位於加沙市中心的聯合國總部，但以方對此表示否認。



以色列軍方在聲明中否認襲擊聯合國駐地，並稱襲擊對象是加沙北部的一個哈馬斯基地，因發現該基地正準備向以色列領土開火。

2025年3月19日，在以色列軍隊對加沙北部的多個社區進行猛烈襲擊後，以色列軍隊下令疏散這些社區，巴勒斯坦人紛紛逃離家園。（Reuters）

巴勒斯坦衛生部門稱，以色列之前在17日的空襲造成逾400人死亡，這是自衝突開始以來單日死亡人數最多的一次，結束了自1月停火以來數周的平靜。

以色列總理內塔尼亞胡還警告稱，這次攻擊「只是開始」（just the beginning），將持續戰鬥至達成所有在戰爭的目標，即讓所有人質獲釋、消滅哈馬斯，以及令加沙不再是對以色列的威脅。

以巴互相指責對方違反停火協議。以色列指責哈馬斯使用巴勒斯坦平民作為人盾。巴方則指控以色列無差別轟炸。