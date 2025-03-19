以色列再空襲加沙至少20死 警告稱僅是開始：戰鬥至達成所有目標
撰文：張涵語
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以色列周三（3月19日）再空襲加沙，造成至20名巴勒斯坦人死亡，並還向當地居民發出撤離戰區的新命令。此外，加沙衛生部稱以色列空襲位於加沙市中心的聯合國總部，但以方對此表示否認。
以色列軍方在聲明中否認襲擊聯合國駐地，並稱襲擊對象是加沙北部的一個哈馬斯基地，因發現該基地正準備向以色列領土開火。
巴勒斯坦衛生部門稱，以色列之前在17日的空襲造成逾400人死亡，這是自衝突開始以來單日死亡人數最多的一次，結束了自1月停火以來數周的平靜。
以色列總理內塔尼亞胡還警告稱，這次攻擊「只是開始」（just the beginning），將持續戰鬥至達成所有在戰爭的目標，即讓所有人質獲釋、消滅哈馬斯，以及令加沙不再是對以色列的威脅。
以巴互相指責對方違反停火協議。以色列指責哈馬斯使用巴勒斯坦平民作為人盾。巴方則指控以色列無差別轟炸。
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