以色列地攻加沙重掌内特扎里姆走廊　聯合國：旗下人員遇襲1死5傷

被指在3月18日對加沙發動空襲致逾400巴人死亡的以軍表示，旗下部隊已恢復在加沙地帶中部與南部的地面行動，旨在擴大緩衝區。以軍還在19日再空襲加沙，聯合國譴責以軍施襲致旗下人員1死5傷。



以軍在社交平台發帖指，部隊已重新控制內特扎里姆走廊（Netzarim Corridor）一半範圍。內特扎里姆走廊是以軍在新一輪衝突之際開創的一個封閉的軍事區，將加沙北部與該地其他地區隔開。

以軍還表示，已到接壤加沙南部的邊境部署，為未來行動做準備，強調將繼續開展打擊恐怖組織的行動，保護以色列人。

聯合國指空襲令旗下人員身亡 以色列否認

以色列19日當天再空襲加沙，至少20死。聯合國指認襲擊令一名旗下工作人員身亡，另有5名工作人員受傷。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）譴責針對聯合國人員的襲擊，呼籲徹查，稱衝突各方均知悉聯合國場所，受國際法約束，且有義務保護這些地方不受攻擊，並對慘案與遇難人員家屬致哀。

2025年3月19日，加沙地帶，圖為一輛坦克在加沙與以色列領土邊境附近的加沙一處行駛。（Reuters）

以色列予以否認，指針對哈馬斯據點施襲，並阻止哈馬斯向以色列領土開火。

保加利亞證實該國公民身亡 以色列大使：與以行動無關

保加利亞外交部隨後證實，這名身亡的工作人員是該國公民。以色列駐索非亞大使Yosi Levi Sfari則指正在調查此事，但初步調查發現，他的死因與以色列的軍事行動「無關（no connection）」。