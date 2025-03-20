教宗留醫｜梵蒂岡：夜間毋須再用呼吸機　醫生確認病情持續好轉

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至3月19日仍然留醫。梵蒂岡繼16日發布方濟各入院逾月以來首張照片，19日表示他不再需要在夜間使用呼吸機，且醫生確認其病情持續好轉，但仍需透過鼻子下方的小管接受氧氣治療。醫生指出，教宗呼吸道感染已受到控制，他沒有發燒，血液檢查也正常。



2025年3月16日，教宗方濟各（Pope Francis）仍然留醫，梵蒂岡發布他是次入院以來首張照片，顯示他在醫院小教堂參加彌撒。 （Holy See Press Office/via REUTERS）

路透社稱，教宗的病情在近兩周已趨向穩定，但梵蒂岡尚未給出其出院時間表。有其他醫生認為，考慮到教宗的年齡和其他健康狀況，他的康復之路可能十分漫長且艱難。

2月14日，教宗方濟各因嚴重呼吸道感染，被送往羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡其後表示，他因確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染。期間梵蒂岡曾指教宗危殆，之後情況曾經反覆。