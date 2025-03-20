加拿大譴責中國處決四名加人　中方：案件涉毒證據確鑿

加拿大周三（3月19日）指控中國自今年以來處決4名加拿大人，外長趙美蘭（Melanie Joly）對此表示譴責。中國駐渥太華大使館當日回應，案件涉毒且證據確鑿，必須向觸犯中國法律的人追究責任。



加拿大廣播公司（CBC）報道，趙美蘭指這些加拿大擁有中加雙國籍，曾面臨中國指控，她還指自己與前總理杜魯多（Justin Trudeau）親自介入事件，請求寬恕但未果，強調會繼續與北京接觸，希望令其他面臨相似情況的加拿大人能獲寬大處理。

中國駐渥太華大使館無透露處決人數與身份，大使館發言人還表示，中方一貫嚴厲懲罰毒品犯罪。涉案加拿大公民的犯罪事實清楚、證據充分及確鑿。中方充分保障有關加拿大公民的權利， 要求加拿大政府停止發表不負責任的言論。

加拿大外交部還補充，涉嫌在2019年走私毒品被中國判處死刑的加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）目前尚未被處刑。

2025年3月13日，加拿大魁北克省，圖為加拿大外長趙美蘭參與G7外長會。（Reuters）

加拿大全球事務部發言人Charlotte MacLeod強調，加拿大堅決反對在任何情況或在任何地點處決加拿大公民，聯邦政府正向被施刑的家屬提供援助，並拒透露涉案人員身份與數量。