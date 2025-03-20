自由亞洲電台步美國之音後塵　數百人受特朗普命令影響將停職

自早前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽令縮減美國全球媒體機構（US Agency for Global Media，USAGM）規模後，旗下自由亞洲電台（RFA）員工面臨此前美國之音（Voice of America）員工被處行政休假處境，發言人Rohit Mahajan指已通知225名美國員工，從周五（3月21日）起放無薪假。



路透社引述Mahajan指，機構在負擔營運成本後，僅留下不多資金以支付員工薪水，認為美國政府「斷糧」違法，RFA正採取法律行動介入。他強調休假主要影響機構全職員工，而自21日後，僅剩下75名員工維持機構運作。

RFA自1996年開台以來，在亞洲各地均播出節目，長期來依賴政府資助得以營運。

報道引述休假公告指，預料員工將在休假期結束後得以返回工作崗位，不過目前無法預料休假期將持續多久。

特朗普在14日簽署的這份行政命令旨在減7個聯邦機構規模，USAGM就在其中。

2025年3月15日，美國華盛頓，圖為特朗普簽署行政命令後，自由亞洲電台辦公室中的標誌。（Reuters）

路透社指，美國全球媒體機也終止對自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）的資助。