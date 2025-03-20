特朗普與普京澤連斯基通電話　英媒比較2場對話微妙分別

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（18日）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話後，翌日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話。英媒從通話時長，特朗普的語氣，以及事後聲明字數3個方面分別分析兩次通話之間的差異。



通話時長

特朗普與普京通話持續約1.5小時，與澤連斯基的通話時數則在1個小時左右。報道認為，這可能是因為美俄方面有更多討論，又或者是因為特朗普與普京通話時需要雙方翻譯，而澤連斯基的英文說得比較好。

事後特朗普語氣

英國天空新聞指，特朗普和澤連斯基通話後的訊息語氣明顯平靜，沒有使用通常在社交媒體貼文上使用的大寫字母，而與普京通話後， 特朗普發布了大寫的「END」。

事後聲明字數

特朗普和普京通話後華府發布的聲明僅有226個字，而與澤連斯基的通話後的聲明由美國務卿魯比奧（Marco Rubio）與總統國家安全事務助理華爾茲（Mike Waltz）發布，長達480字。