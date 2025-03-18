全球「對外國人最友善地方」排行榜：香港排名勝星洲卻仍輸內地

一項最新調查顯示，在全球53個國家／地區中，最適合外籍人士居住的是中美洲的哥斯達黎加，而最不歡迎外籍人士居住的是阿拉伯灣的科威特。



據《紐約郵報》（New York Post）16日報道，這項調查由外籍人士指南《InterNations》進行，透過詢問生活在各國的外籍人士對其所在地的評價，對世界上53個國家／地區進行排名。

2025年最適合外籍人士居住地排行榜（01製圖）

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調查結果顯示，若你正在考慮移居，哥斯達黎加將是最適合外籍人士的居住國，它在安居便利性、文化、熱情好客和當地人友善度方面均排名第1。據一位定居哥斯達黎加的加拿大籍人士表示：

當地人一半都是溫和、可愛的人。您要學會適應哥斯達黎加的「純淨生活」。

榜單第2名則是熱情似火的墨西哥，有75%的外籍人士表示在墨西哥擁有豐富的社交生活，還有超過80%的外籍人士表示在墨西哥定居時受到熱烈的歡迎。

菲律賓因其「自由輕鬆的生活方式」而被評為最適合外籍人士居住的國家第3名。調查顯示，許多人是為了愛情或退休而搬到這裏。

香港排名低內地8位僅勝美國 這北歐國家竟排尾二

美國在該榜單上排名第28位，中國內地、中國香港則分別排在第19位和第27位；而新加坡則排名30位。

在53個國家／地區中墊底的國家是科威特，據悉只有大約四分之一的外籍人士在科威特真正感到受歡迎。挪威排在該榜單的倒數第二，一位來自肯亞的外籍人士表示：

無論我的挪威語水平有多高，我似乎仍然無法交到挪威朋友。

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