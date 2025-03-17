歐洲反美情緒升溫　法國政客要求歸還自由神像　德國杯葛可口可樂

美國與歐洲近日因為貿易戰升溫而關係緊張，有法國政客表示，美方應歸還法國人民為紀念美國獨立一百週年贈送的自由女神像（Statue of Liberty），因為美國不再代表法國贈送這座雕像所代表的價值觀。與此同時，德國民眾亦開始杯葛美國產品，有人註銷亞馬遜帳戶，放棄訂閱Netflix，但最多人討論的似乎是放棄可口可樂，改投德國自家品牌Fritz-Kola汽水。



據法國24報道，一名歐洲議會的法國議員表示，法國應該收回自由女神像，因為美國不再代表法國贈送雕像的價值。

報道指，Raphael Glucksmann在一場大會上向的支持者表示：我們要對那些選擇與暴君站在一起的美國人、對那些解僱追求學術自由的研究人員的的美國人說：「把自由女神像還給我們。」

2024年10月10日，圖為在美國紐約市看到的自由女神像。該雕像於1886年10月28日節目，是法國送給美國人的禮物，由法國人Frédéric Auguste Bartholdi雕刻完成。（Getty）

報道提到，自由女神像於1886年10月28日在紐約港揭幕，以紀念美國《獨立宣言》（American Declaration of Independence）發表一百週年，是法國人民贈予美國的禮物；它由法國設計師Auguste Bartholdi設計。

與此同時，德國民眾興起用本土「國貨」取代美國產品的風潮。社交平台Reddit出現「買歐盟貨」（Buy from EU）的群組，已經有17.5萬會員加入。

據德國媒體報道，不少德國網民在這個群組分享自己購買的本土品牌，取代過往使用的美國品牌，譬如註銷亞馬遜，改用德國網購平台Otto；放棄訂閱Netflix，改為觀看德法公共電視台Arte的串流平台等。

在芸芸貼文中，最多人討論的是題為「再見可口可樂，你好Fritz-Kola」（Bye bye Coca Cola, hello Fritz-kola）的貼文。

報道指，源自德國漢堡（Hamburg）的Fritz-Kola是2003年創立的品牌，主打一款無糖汽水，過去曾多次製作以嘲諷特朗普（Donald Trump，又譯川普）為主題的廣告。