特朗普帶記者參觀橢圓形辦公室　示範可樂按鈕不會終結世界｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)鍾情飲健怡可樂人盡皆知,他近日在白宮橢圓形辦公室(oval office)受訪時,被記者問到可樂按鈕在哪裏。特朗普指向辦公桌上的一個紅色按鈕,笑指大家都以為當他按下按鈕,世界末日就會來臨。他其後即席示範按下按鈕,然後表示看來外界預料的情況沒有發生。



特朗普受訪時分享辦公台上的紅色「可樂按鈕」:

從影片可見,在接受霍士新聞主播Laura Ingraham訪問時,特朗普大方地分享橢圓形辦公室內的一切。

Laura Ingraham問道:「可樂按鈕在哪裏?」(where is the coke button)

特朗普指向辦公桌上的紅色按鈕並表示:「大家都以為那是啟動核武器的按鈕,他們都指如果我按下按鈕,那時就是世界末日。」(Everyone thinks that's the nuclear weapon, they say if I press this, it's the end of the world)

特朗普其後按下紅色按鈕,然後指:「大家預計的事情似乎沒有發生」(It doesn't seem to work out that way)

過往曾有報道指,特朗普並不嗜酒、不喝茶或咖啡,只對無糖可樂情有獨鍾,最高紀錄一日飲12罐健怡可樂。