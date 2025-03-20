特朗普帶記者參觀橢圓形辦公室　示範可樂按鈕不會終結世界｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）鍾情飲健怡可樂人盡皆知，他近日在白宮橢圓形辦公室（oval office）受訪時，被記者問到可樂按鈕在哪裏。特朗普指向辦公桌上的一個紅色按鈕，笑指大家都以為當他按下按鈕，世界末日就會來臨。他其後即席示範按下按鈕，然後表示看來外界預料的情況沒有發生。



特朗普受訪時分享辦公台上的紅色「可樂按鈕」：

從影片可見，在接受霍士新聞主播Laura Ingraham訪問時，特朗普大方地分享橢圓形辦公室內的一切。

Laura Ingraham問道：「可樂按鈕在哪裏？」（where is the coke button）

特朗普指向辦公桌上的紅色按鈕並表示：「大家都以為那是啟動核武器的按鈕，他們都指如果我按下按鈕，那時就是世界末日。」（Everyone thinks that's the nuclear weapon, they say if I press this, it's the end of the world）

特朗普其後按下紅色按鈕，然後指：「大家預計的事情似乎沒有發生」（It doesn't seem to work out that way）

過往曾有報道指，特朗普並不嗜酒、不喝茶或咖啡，只對無糖可樂情有獨鍾，最高紀錄一日飲12罐健怡可樂。