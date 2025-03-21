國際奧委會誕首位女性主席　津巴布韋奧運金牌泳將考文垂當選

國際奧委會（IOC）第144次全會3月20日在希臘舉行，現任IOC執委會成員、津巴布韋體育、娛樂和文藝部部長考文垂（Kirsty Coventry）當選新一任IOC主席，將在6月接替已在任12年的巴赫（Thomas Bach），成為該組織130年歷史上首位女性主席和第一位非裔主席，也是首位來自歐美地區之外的主席。



圖為2025年3月20日，國際奧委會（IOC）第144次全會在希臘舉行，現任主席巴赫（Thomas Bach）公布，考文垂（Kirsty Coventry）當選新一任IOC主席。（Reuters）

擁7枚奧運獎牌

41歲的考文垂是歷來第二年輕的國際奧委會主席，她是津巴布韋游泳名將，曾在2004年和2008年奧運會蟬聯女子200米仰泳奧運冠軍，擁有7枚奧運獎牌和8枚世錦賽（長池）獎牌，目前她為津巴布韋體育、娛樂和文藝部部長。

考文垂為本次主席選舉中，7名候選人中唯一女性。在不記名投票中，她於總數97票中獲得49票當選。來自西班牙的對手小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr.）以28票居次，投票前幾天被指領先、來自英國的世界田徑總會主席高爾（Sebastian Coe）則只得8票。

圖為2004年8月20日，津巴布韋運動員考文垂（Kirsty Coventry）在雅典奧運女子200公尺仰泳獲得金牌。（Getty Images）

「這不僅是一個巨大的榮譽，我將滿懷自豪地領導這個組織。」考文垂在當選後感謝支持，稱將令運動變得更加強大。

路透社指出，考文垂的當選標誌著IOC進入新時代，外界期待她為運動員權利、性別辯論，以及奧運會的可持續性等問題帶來新的視角。此外，她還承擔一項複雜任務，就是處理和贊助商的關係，以維護國際奧委會的財務穩定。