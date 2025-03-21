特朗普承認憂「金卡」被不道德者濫用 但強調設驅逐及退款機制
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月提出以500萬美元「金卡」（Gold Card）計劃，取代現行EB-5外國人投資移民簽證。他在3月13日播出的專訪承認，擔心「金卡」被「不道德人士」利用，但強調會設有適當審查機制，且入境後仍可驅逐及退款。
霍士新聞（Fox News）於3月19日播出特朗普接受節目《The Ingraham Angle》的訪問，稱由於其推動「美國優先」政策下，因此能吸引有錢人買「金卡」以換取居留，認為花這500萬元可以獲得更多東西。
被問到會否擔心有「不道德者」藉此進入美國，特朗普坦承有此憂慮，但矢言會嚴格把關，相信計劃仍會非常成功。他表示，如果有申請人犯錯，將會退還款項及將其驅逐。
特朗普上月提出以「金卡」取代，預計可向全球富人售出100萬張，所獲得的5萬億元收入，將全部用於償還約36萬美元的國家債務。
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