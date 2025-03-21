基里巴斯據報正與中國談判締結海底礦產協議

在中國與庫克群島締結海底礦產協議並引起新西蘭關切後，同樣位於南太平洋的基里巴斯稱正就類似協議與中國進行談判。學者認為，這體現中國與太平洋島國的雙向奔赴，也將加劇新西蘭、澳洲等國的不安。



據法媒星期二（3月18日）報道，由於未能與加拿大深海採礦企業金屬公司（The Metals Company）達成長期合作協議，基里巴斯與中國大使周立民啟動了磋商。

基里巴斯政府星期一晚上在一份聲明中說：「這次會談為探索基里巴斯深海資源可持續開發的潛在合作，提供了令人振奮的機會。」

中國外交部發言人毛寧星期三在例行記者會上應詢時，未就合作意向予以直接回應，但稱中國同基里巴斯各領域合作是在相互尊重、平等協商、開放包容的基礎上開展。

基里巴斯曾試圖與金屬公司合作勘探礦床，但金屬公司證實雙方已於去年底終止合作，並稱相較於瑙魯和湯加的項目，與基里巴斯的合作「在經濟上不太有優勢」。

基里巴斯只有13萬人口，但在太平洋擁有7萬5000平方公里的深海採礦勘探權。這些礦物以多金屬結核為主，包括錳、鈷、銅和鎳，品位較高，但大多位於水深4000米至6000米的深海平原。

不過，深海採礦問題正在太平洋島國引起多方面爭議。基里巴斯和瑙魯等國認為，深海採礦是南太地區在氣候變化的威脅下實現經濟增長的關鍵，但帕勞、斐濟和薩摩亞以環保原因堅決反對。中國在南太地區的相關合作，也引起新西蘭、澳洲等國的憂慮。

中國上個月與庫克群島簽署全面戰略夥伴協議，內容包括合作開展海底礦產資源勘探，引發新西蘭總理拉克森、副總理兼外交部長彼得斯等高官出面批評。今年1月，基里巴斯總統取消了與新西蘭外長的會晤，惠靈頓隨後宣佈將檢視對基里巴斯的發展援助。

中國—太平洋島國應對氣候變化合作中心副主任趙少峰接受《聯合早報》採訪時指出，中國與太平洋島國展開的深海合作，目前還在了解礦物樣品與海底動態的階段，尚未觸及海底資源開發的階段。

趙少峰認為，中國視太平洋島國為全球南方的一部分，希望與它們實現合作共贏，多數島國也希望得到中國在政治、外交、科技與產能方面的支持。

上海國際關係學者沈丁立受訪時指出，中國尋求在南太平洋擴大存在感，既考慮到在聯合國大會的票數，也在當地有切實的海洋與空間利益，包括海上通道、太空遙測與前沿港口等。

不過，新西蘭當代中國研究中心主任楊傑生（Jason Young）接受美國之音採訪時稱，中國與庫克群島簽署協議對新西蘭與中國的關係進一步產生不利影響，因為新西蘭已明確表示與庫克群島保持自由聯合的關係，是新西蘭的核心國家利益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

