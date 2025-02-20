關切庫克群島與中國協議　新西蘭外長下週訪華

中國外交部發言人周四（20日）宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）下周二至下周四訪華。彼得斯周三才說，在太平洋鄰國庫克群島（Cook Islands）未經協商與中國簽署協議後，新西蘭必須「重置」與庫克群島的關係。



位於南太平洋、與新西蘭有「自由聯合」關係的庫克群島（Cook Islands）公布文件顯示，與中國達成的戰略合作夥伴協議不包括安全關係，涵蓋深海採礦、教育獎學金等領域。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）2月10日開始國事訪問中國5天並與中國總理李強在哈爾濱會晤，雙方簽署全面戰略夥伴關係協議 。布朗回國後告訴記者，他將很快公布協議的全部細節，並表示中國將提供約400萬美元一次贈款。

此後，彼得斯周三在惠靈頓向太平洋島國政治科學協會發表演講時表示，庫克群島總理布朗與北京的不透明交往，是考驗與新西蘭憲法關係的最新嘗試。

庫克群島與新西蘭保持「自由聯合」關係，新西蘭政府為群島提供預算援助以及外交和國防方面的幫助；群島公民則擁有新西蘭公民身分。