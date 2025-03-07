庫克群島與中國簽戰略夥伴協議　新西蘭憂華擴大太平洋地區影響力

太平洋島國庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴協議後，新西蘭安全情報局局長漢普頓（Andrew Hampton）警告，中國在太平洋地區不斷擴大的影響力構成安全風險。



據路透社報道，漢普頓星期四（3月7日）在新西蘭國際事務研究所發表演講時說，太平洋國家對經濟和跨國犯罪問題的關注，為中國與其簽署「經濟與安全合作」戰略協議提供了機會。

他稱，中國希望建立競爭性的地區架構，並擴大其在太平洋島國的影響力，增添外國干涉與間諜活動風險。

漢普頓說，「中國仍然是新西蘭複雜的情報關切對象。我們認為，確保我們的太平洋夥伴認識到這些風險也至關重要。」

今年2月，庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴協議，其中包括雙方將合作開展海底礦產資源勘探，並研究能力建設與技術轉讓。此舉引發與庫克群島有憲法關係的新西蘭關切。

漢普頓說，在庫克群島和中國簽署上述協議前，他曾前往庫克群島，與庫克群島總理布朗分享有關外國干涉和間諜風險的機密情報，但現在將加強對庫克群島與北京之間關係的審查。

他說：「庫克群島正在與其他國家發展更深層次的關係，這將要求我的機構更加關注國家安全風險。」

位於太平洋南部的庫克群島是一個人口約1萬7000的國家，與新西蘭保持「自由聯合」關係，共享國家元首和公民權利。庫克群島雖實行獨立自治管理，但在安全、國防和外交政策上仍須與新西蘭磋商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

