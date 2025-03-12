特朗普政府下令教育部暫時關門 美媒：料11日起裁員五成
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大刀闊斧削減聯邦開支， 此前已預期將被解散的教育部（Department of Education ）傳將於3月11日宣布大裁員。路透社報道，特朗普政府已以 「安全理由」（security reasons）下令該部門位於華府的辦公室於11日及12日暫時關門。
教育部成立於1980年，擁有約4,000名員工，主要負責管理聯邦教育撥款，監督1.6萬億美元的聯邦學生貸款計劃。
美國廣播公司（ABC）及新聞網站Semafor表示，預計教育部一半的員工將被裁減，裁員通知預計將於當地11日晚間發出。
路透社報道，根據內部備忘錄，當11日下午6時起，所有工作人員不得進入教育部大樓，提醒各人須帶走手提電腦，又指辦公樓之後會於13日重開。
特朗普政府並非首次突然下令聯邦部門關門，包括國際開發署（USAID）及消費者金融保護局（CFPB）都曾接獲同類指示，兩個部門之後均被宣布會被解散。
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